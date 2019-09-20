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Финансы
20.09.2019 12:43
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Рубль идет вверх на фоне дорожающей нефти. Биржи показывают недельные рекорды

Российская валюта, поддержанная растущей нефтью, уверенно укрепляет курс. Это рекордный за несколько недель подъем.

На фоне нефти по 64,7 доллара за баррель, европейская валюта опустилась на Московской бирже до 70,46 руб. (?0,18), а американская — до 63,78 (?0,22).

«Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль «эмоционально», а заметно возросшие потоки от экспортеров в преддверии налоговых выплат следующей недели – вполне реально», – отмечают 20 сентября в «Финам».

На нефть оказывает влияние сложная ситуация на Ближнем Востоке. В минувшую субботу саудовские нефтяные объекты были атакованы, ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза и обвинила в произошедшем Иран. 

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