Прощание с Ириной Богачевой пройдет в Мариинском театре

Стали известны дата и место прощания с народной артисткой СССР Ириной Богачевой. Церемония состоится 23 сентября: гражданская панихида пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, отпевание – по ее окончании в Никольском соборе. Певицу и педагога похоронят на Новодевичьем кладбище. О времени прощания объявят дополнительно, сообщили 20 сентября в Мариинском.

В связи с кончиной звезды соболезнования родным и близким Богачевой выразил художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Солистка Мариинского театра, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и ордена «Дружбы народов», почетный гражданин Санкт-Петербурга скончалась 19 сентября. Как уточнили «Фонтанке» в петербургской консерватории, певица умерла в 40-й больнице города Сестрорецка около 22.00.