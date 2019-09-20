Павла Устинова отпустили из СИЗО. О подписке просила Генпрокуратура

Павел Устинов освобожден из-под стражи. Такое решение принял 20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры. Надзорное ведомство попросило выпустить под подписку о невыезде актера, осужденного за вывих плеча росгвардейца, в связи с поручительством худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина и положительными характеристиками – в том числе от Росгвардии, где Устинов проходил службу.

Замгенпрокурора Юрий Пономарёв ранее заявил, что ограничить свободу осуждённого достаточно подпиской о невыезде. Представляющая обвинение прокурор Зверева послабление поддержала: активный сбор доказательств по делу завершён, опасений о том, что Устинов может скрыться от суда и следствия, нет.

За благонадёжность актёра говорят положительные характеристики, московская прописка и Константин Райкин. Руководитель театра «Сатирикон» поручился за Устинова. Заключение под стражу до вступления в силу приговора прокурор назвала необоснованным.

«Я поддерживаю ходатайство и сразу хочу сказать, что не собираюсь скрываться», – заверил Устинов, участвовавший в заседании дистанционно. Судья взяла паузу на полчаса и постановила отпустить его из следственного изолятора.

Тверской райсуд Москвы 16 сентября решил, что Павел Устинов во время несанкционированной протестной акции 3 августа применил насилие в отношении представителя власти. В результате «применения силы корпуса» и «тянущего воздействия» от 24-летнего деятеля культуры росгвардеец вывихнул плечо. Обидчик сотрудника получил 3,5 года колонии общего режима. По словам Устинова, в митинге он не участвовал, у метро стоял в ожидании друга. После приговора десятки актеров, режиссеров, певцов и просто известных людей поддержали актёра.