«Петербургская Недвижимость» открыла продажи паркинга в ЖК «Панорама парк»

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Компания вывела в продажу машино-места в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который строится в престижной части Выборгского района. Стоимость — от 700 тысяч рублей.

В квартале запроектирован современный подземный паркинг, рассчитанный на 829 машин. Жители семейных секций смогут попасть туда прямо на лифте из парадной, а остальные — по лестнице через отдельный вход с улицы. Для особого удобства автомобилистов в паркинге будут оборудованы станции пит-стоп с пылесосом и компрессором для накачивания колес. Стоимость машино-места при 100%-оплате — от 700 тысяч рублей. При желании покупатели могут оформить рассрочку от застройщика.

До конца сентября в «Петербургской Недвижимости» также действует акция: при покупке квартиры клиенты получают кэшбэк на машино-место до 100 тысяч рублей*. Это хороший повод приобрести жилье и сразу же решить вопрос с парковкой.

«Панорама парк» от Setl Group — это проект высокого комфорт-класса в Выборгском районе. Квартал строится в окружении парков Удельного и Сосновка, в пешей доступности от станций метро «Удельная» и «Площадь Мужества». Для домов выбрана комфортная высота 9-12 этажей и лаконичный современный стиль с элементами классики. Во дворах, закрытых от машин и посторонних, обустроят спортивные и детские площадки с навесами от дождя. Любимыми местами для прогулок жителей станут собственный арт-сквер и пешеходная аллея, проходящая через территорию проекта и связывающая парки Удельный и Сосновка в единый эко-маршрут.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

*Предложение действительно с 01.09.2019г по 30.09.2019г. Предложение «КЭШБЭК на паркинг за покупку квартиры» действует при условии заключения договора участия в долевом строительстве либо Соглашения о перемене лица в обязательстве на покупку любого типа квартир во всех жилых комплексах комфорт-класса от Setl Group с использованием любого способа оплаты, а также заключения договора участия в долевом строительстве на приобретение машино-места. Скидка в размере 100 000 руб. на приобретение машино-места предоставляется в течение 1 месяца с даты заключения договора на покупку квартиры, скидка в размере 75 000 руб. на приобретение машино-места предоставляется в течение 6 месяцев с даты заключения договора на покупку квартиры. Предложение действительно при условии бронирования квартиры не ранее 01.09.2019г, а также заключения договора на покупку квартиры не позднее 30.09.2019г.

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