Среда джаза с Давидом Голощекиным
"Среда Джаза" - Chet Baker
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Чет Бейкер – американский джазовый трубач и вокалист. Является первым белым трубачом в стиле cool jazz. Сотрудничал с такими выдающимися музыкантами как: Чарли Паркер, Джерри Малиган, Пол Дезмонд, Стен Гетц, Джим Холл, Рон Картер и многими другими. Как вокалист отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
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