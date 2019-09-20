Происшествия
Черный дым поднялся от многоэтажки на Октябрьской набережной. Сотрудники МЧС тушили балкон
Чёрный дым, вырывающийся из окна высотки в Невском районе Петербурга, заметили горожане 20 сентября. О пожаре в социальных сетях около 12.20 рассказали очевидцы.
Возгорание возникло на 11-м этаже седьмого корпуса 127-го дома на Октябрьской набережной. По данным пресс-службы городского МЧС, огонь охватил балкон 19-этажного дома. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пламя потушили, происшествие обошлось без пострадавших.