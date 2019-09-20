Транспортной реформе может не хватить автобусов. К июлю 2020 года Смольный рискует остаться у разбитого корыта

Через 10 месяцев на улицах города за счет коммерческих перевозчиков должно появиться 2,3 тысячи новых автобусов. Никто из них до сих пор не знает, сколько из этого количества нужно закупить именно ему. При этом «Пассажиравтотранс» не сможет спасти Смольный в случае провала, уверены эксперты.

Александр Коряков/Коммерсантъ

15 июля 2020 года – первый день, когда общественный транспорт Петербурга должен начать жить по новым правилам. К этому времени, по обнародованным планам Смольного, всем коммерческим маршруткам на смену придут 2,3 тысячи автобусов с годом выпуска не старше 1 января 2018 года. Своей техники, удовлетворяющей этим требованиям, у города нет и до дедлайна столько не появится. Единственная надежда – коммерческие перевозчики.

Основной ресурс Смольного в сфере наземных пассажирских перевозок – ГУП «Пассажиравтотранс». Однако из более чем 2000 единиц техники, которая есть у предприятия, под требования реформы о возрасте подвижного состава в настоящий момент подходят 61 газомоторный автобус и 10 электробусов.

«Ближайшей крупной закупкой предприятия за свой счет станет аукцион на 200 автобусов со сроком поставки до марта 2020 года. Данная техника будет использоваться для обслуживания матчей Евро-2020, а затем на маршрутах действующей сети предприятия. До конца октября поступят 37 автобусов, закупленных предприятием в этом году», – сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс». То есть к июлю 2020 года в распоряжении у Смольного будет чуть больше 300 единиц подвижного состава не старше 1 января 2018 года.

Получается, что силами одного лишь ГУПа можно закрыть 13% от общей потребности в 2,3 тысячи новых автобусов. Сами власти с самого начала публичного обсуждения реформы заявляли, что на «Пассажиравтотранс» при реализации реформы не рассчитывают. Предприятие специализируется на социальных маршрутах и на данный момент контролирует 60% этого сегмента перевозок. В городском комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что 2,3 тысячи автобусов ждут именно от коммерческих перевозчиков.

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На данный момент ни одна из частных транспортных компаний не может даже примерно знать, какое количество техники ей потребуется. Это станет известно только после того, как Смольный проведет тендеры. Первоначально планировалось, что к 1 июля 2019 года будет утверждена маршрутная сеть, а к 1 октября уже будет разыгран 31 лот, по каждому из которых заключат контракты на будущие перевозки. Когда обозначенные дедлайны сорвались, Смольный установил новые: в октябре утвердить маршрутную сеть, а закупочные процедуры провести «осенью». На данный момент не утверждены ни конкурсная документация, ни схемы маршрутов, ни финансовые параметры.

Стоит заметить, что на транспортных тендерах уже случались крайне непредсказуемые сюжеты. Например, в мае 2019 года тот самый социально ориентированный ГУП «Пассажиравтотранс» неожиданно поучаствовал в торгах СПб ГКУ «Организатор перевозок» на маршрут №115Б и скинул цену с 32 млн рублей до 21 млн, то есть почти на 33% при официальной рентабельности контракта в 9,6%. Победителем в итоге стала «Транспортная областная компания», сбросившая цену на 50%, но контракт с ней заключен не был – на электронной площадке произошел сбой. Несмотря на то, что факт сбоя зафиксировали в антимонопольной службе, «Организатор перевозок» возобновлять процедуру заключения контракта не стал и вовсе отменил закупку.

Однако даже если предположить, что все тендеры пройдут как по маслу, то есть и другой нюанс – ограничения от производителей техники. Газета «Деловой Петербург» подсчитала, что перевозчики должны будут вложить в покупку нового транспорта не менее 20 млрд рублей. При этом необходимо ещё закупить дополнительное оборудование. Производители транспорта, которых на российском рынке не так уж и много, уже будут загружены к дате вступления в силу новых правил – июлю 2020 года – так как реформа проводится сразу в нескольких регионах.

Количество петербургских коммерческих перевозчиков не превышает двух десятков. При этом более 70% рынка автобусных перевозок занимают АО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» (ПТК) и ООО «Питеравто». Общая выручка трех крупнейших игроков за 2018 год – 7,2 млрд рублей.

На одной из районных встреч 18 сентября с жителями города представителям комитета по транспорту и «Организатора перевозок» был задан вопрос о том, успеют ли производители техники выпустить необходимое количество автобусов. В ответ госслужащие заявили, что при необходимости поставщики подвижного состава будут готовы нарастить темпы производства.

Проблемы с закупкой подвижного состава не возникло бы, если бы Смольный пошел другим путем. По мнению эксперта Ассоциации транспортных инженеров (АТИ) Владимира Валдина, городские власти выбрали не самое оптимальное решение, когда поставили одним из ключевых условий паспортный возраст подвижного состава. По его словам, куда важнее состояние техники и оставшийся срок её службы (остаток срока полезного использования), который обычно фигурирует в конкурсной документации зарубежных стран. Самый «железный аргумент» из ближайшего – стокгольмские Scania и Man, работающие на линии до 18 лет с условием проведения промежуточного капитально-восстановительного ремонта. Ссылаясь на общение с менеджерами французской компании-перевозчика Keolis, Валдин отмечает, что это не является физическим пределом; два 9-летних срока приняты потому, что за это время машины успевают устареть морально. Аналогичные сроки эксплуатации техники можно наблюдать и в других мегаполисах «старой» Европы.

По данным «Фонтанки», Смольный не рассматривает вариант с отказом от новой техники. Да и ситуация с закупкой техники – отнюдь не единственная проблема, которая сопровождает реформу. У перевозчиков и ряда экспертов есть сомнения в методах расчета пассажиропотока на маршрутах. Также пока есть вопросы к реализации сопутствующего проекта комплексной системы управления общественным транспортом, которая должна заменить существующую систему электронного контроля оплаты проезда, а также работающую сейчас автоматическую систему управления.

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Еще одно болевое место реформы – часть решений по новой маршрутной сети, которые будоражат общественность. Так, например, в Петроградском районе из ныне существующих 11 маршрутов с буквой «К» в новой ипостаси сохранятся лишь 4. Исчезнувшие 7 направлений предполагается заменить с помощью усиления на линиях уже существующего социального транспорта, который следует схожими путями. Однако пассажиры, регулярно передвигающиеся по Петроградскому району на общественном транспорте, высказывают опасения, что полноценно компенсировать половину потерянных маршрутов городским властям не удалось.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"