Инспектор, ты неисправим. Что известно о водителе трехколесного «Кадиллака» с Думской улицы

За рулем черного «Кадиллака», устроившего краш-тест в центре Петербурга и удиравшего от полиции на трех колесах, сидел 28-летний инспектор Балтийской таможни Эрик Файзуллин. Совсем недавно его уже ловили за пьяную езду, но суд по лишению прав не успел состояться.

Петербуржец Эрик Файзуллин в восемь утра 20 сентября отъехал от Думской улицы, свернул на Садовую и разогнался до скорости, позволившей протаранить попутные «Шкоду» и «КИА», потерять переднее колесо и, как ни в чем не бывало, продолжить путь. Настигнутый полицейскими Эрик не очень хотел покидать салон теплой машины, потому что знал: за рецидив по голове не погладят.

Запись задержания Файзуллина на Садовой улице опубликовало УГИБДД Петербурга и области. Долгой погоня не получилась, потому что «Кадиллак» во время тарана потерял колесо и ехать водителю вряд ли было комфортно.

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«На пересечении Садовой и Невского к сотрудникам отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД обратился один из участников дорожного движения, который обратил внимание на неадекватное и агрессивное поведение водителя автомобиля «Кадиллак». Около 8.35 он совершил столкновение с двумя транспортными средствами. На законные требования сотрудников об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться», – уточнили в пресс-службе дорожной полиции.

Файзуллин наездил на россыпь административных протоколов. Ему вменили оставление места ДТП (12.27 КоАП), движение по тротуару (12.15), управление автомобилем без документов (12.3) и мелкое хулиганство (20.1) и повезли освидетельствовать на состояние опьянения. По предварительным данным, Эрик Уралович был нетрезв.

Эрику Файзуллину 28 лет, родился в Санкт-Петербурге, живет в Адмиралтейском районе. Для себя он выбрал стезю государственного служащего. Поступил в 2010-х в Северо-Западный институт управления РАНХиГС, на факультет международных отношений, но в 2016 году его отчислили.

Место под солнцем Файзуллин нашел в Балтийской таможне. Его нынешнее место работы указало УГИБДД в своей группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». «Фонтанка» выяснила, что Файзуллин по доверенности представлял Балтийскую таможню в судах. Его фамилия встречается в нескольких решениях Арбитражного суда Петербурга и области по искам юрлиц к таможне.

Комментарий Балтийской таможни «Фонтанке» пока получить не удалось. Пресс-служба ведомства недоступна по мобильному и стационарному телефонам.

По данным «Фонтанки», Эрик хорошо знаком сотрудникам ДПС, и это знакомство прогрессирует. Составлять протоколы на него начали лет шесть назад, и поначалу это были символические грехи – небезопасный маневр, превышение скорости и т.п. Но недавно Эрик, остановленный патрулем, отказался от освидетельствования на алкоголь, что закон приравнивает к пьяной езде. На него составили административный протокол по статье 12.26 КоАП, которая допускает лишение прав до двух лет. Материалы на Файзуллина поступили в судебный участок № 1 Адмиралтейского района 12 сентября, и рассмотреть его дело судья Татьяна Никитина чуть-чуть не успела. Первое заседание назначено на 30 сентября. Возможно, предвидя результат, Файзуллин решил с огоньком проводить последние деньки с правами.

Александр Ермаков,

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«Фонтанка.ру»