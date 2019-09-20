Скорую после ДТП в Ростове отбросило в столб, и на неё упали провода под напряжением. Много пострадавших

В ДТП с каретой скорой помощи в Ростове-на-Дону утром 20 сентября пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек.

Как сообщает «Газета Ростов», около 7:30 на пересечении Казахской улицы и Обского переулка столкнулись автомобиль скорой помощи и Renault Duster. Как видно на кадрах очевидцев, скорую отбросило в столб.

«Пострадало пять человек, но все живы. Девушку, которая находилась в скорой, от удара выбросило на дорогу», – рассказывают в паблике «Ростов главный» «ВКонтакте».



По данным 1Rnd.ru, пострадавших шестеро. «Это водитель и пассажир иномарки, а также больной, его сопровождающий и два медика. Они получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь», – рассказали изданию в БСМП Ростова.

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ТАСС и РИА Новости со ссылкой на управление ГО и ЧС города сообщают о семерых пострадавших. В скорой находились три человека, в «Дастере» четыре. При ударе о столб оборвались электрические провода и, оставаясь под напряжением, упали на автомобиль, «поэтому было затруднено освобождение людей», отметили в ГО и ЧС. Людей извлекали в течение часа.