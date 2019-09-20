210 тысяч рублей за СМС и мелкий шрифт. УФАС оштрафовала ДЛТ за незаконную рекламу

ОАО «ТД ЦУМ» (управляет универмагом ДЛТ) оплатило два штрафа, назначенных петербургским УФАС, на общую сумму 210 тысяч рублей. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стали рекламные сообщения универмага. Так, СМС от ДЛТ получила петербурженка, которая за несколько месяцев до этого написала заявление и отказалась от рассылки (нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе). За это ДЛТ получил штраф на 100 тысяч рублей.

Другой житель Северной столицы, увидев рекламу «Sale 60% на вторую вещь до 17 февраля», решил приобрести два зонта, но обещанную скидку не получил, так как самую важную информацию было просто невозможно прочитать. Очень мелким шрифтом и цветом, едва отличимым от основного, в рекламном объявлении было сказано, что скидка предоставляется на товары, приобретенные в одном отделе, а в акции участвует ограниченный ассортимент.

За то, что ДЛТ не довел надлежащим образом до потребителей условия акции (нарушение ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе), универмаг был оштрафован еще на 110 тысяч рублей.