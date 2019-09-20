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Финляндия
20.09.2019 12:07
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Цены на бензин в Финляндии достигли максимума с 2012 года

После атак на НПЗ в Саудовской Аравии цены на бензин в Финляндии поднялись на десять и более центов и местами достигли максимальной отметки с 2012 года. Об этом 20 сентября сообщает Ilta-Sanomat.

Cамый дорогой бензин 95E10 можно найти в Райсио — 1,668 евро за литр. За дизель больше всего берут на одной из АЗС в Рийхимяки — 1,624 евро за литр. А за литр 98E5 можно отдать до 1,724  евро — в Ювяскюля.

Самая низкая цена за 95-й — 1,50 евро. Однако именно такой уровень заставил 125 тысяч финнов подписать инициативу об отмене налога на дизель.

Рост цен ожидается и в дальнейшем. Правительство Финляндии на днях представило проект бюджета на 2020 год, согласно которому 250 млн евро государство намерено собрать с увеличения налога на топливо, ещё 120 млн евро — от отмены более легкого режима налогообложения для парафинового дизельного топлива (возобновляемое дизельное топливо с низким уровнем выбросов). Так власти реализуют свой амбициозный план по нулевым выбросам углерода к 2035 году.

Между тем, в ходе торгов 20 сентября цены на нефть эталонных марок продолжают расти – рынок опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

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