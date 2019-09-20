Colt прекращает выпускать винтовки AR-15 для гражданских. Оружие часто использовали во время массовой стрельбы

Американская компания Colt объявила, что временно прекращает выпускать для гражданских лиц полуавтоматические винтовки. Производитель оружия объяснил, что не успевает закрывать правительственные заказы. Эксперты заподозрили, что на компанию могли оказать давление из-за случаев массовых убийств в США, поскольку во многих случаях стрелки использовали Colt AR-15.

На появившееся накануне сообщение компании Colt Defense СМИ обратили внимание 20 сентября. Производитель говорит о перенасыщении рынка для гражданских, но указывает на высокий спрос на свое оружие со стороны военных и полицейских.

«Нам повезло получить крупные контракты от вооруженных сил и правоохранительных органов. В настоящий момент объемы этих контрактов обеспечивают полную загрузку мощностей Colt Defense по производству винтовок», – говорится в сообщении генерального директора компании Денниса Вилле. На сайте указано, что все запасы AR-15 стоимостью чуть выше 1 тысячи долларов каждая закончились.

Эксперт по оружейной промышленности из университета Джорджии Тимоти Д. Литтон в комментарии The New York Times выразил мнение, что Colt могла поддаться общественному давлению из-за участившихся случаев массовой стрельбы. Но подчеркнул, что на рынке достаточно компаний, чтобы удовлетворить потребности населения.

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В августе в Филадельфии (штат Пенсильвания) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив шесть правоохранителей. 36-летний Моррис Хилл забаррикадировался в доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу. Сдался после переговоров. У Хилла имелась при себе полуавтоматическая винтовка AR-15.

В феврале прошлого года отчисленный из школы города Паркленд (штат Флорида) 20-летний Николас Круз убил 17 учеников учебного заведения. Вооружен он был той же полуавтоматической винтовкой AR-15.

Самый громкий случай массовой стрельбы из AR-15 произошел в октябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада). Тогда 64-летний Стивен Пэддок открыл с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay огонь по посетителям музыкального фестиваля, погибли 59 человек, более 500 получили ранения.