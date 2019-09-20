Шедшего в Москву якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанному накануне шаману Александру Габышеву проведут психиатрическую диагностику для «уточнения истории жизни и болезни», объявил минздрав Якутии.
«Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) официально сообщает о том, что А. Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу», – заявляет 20 сентября сайт ведомства.
В региональном минздраве отметили, что окажут шаману медицинскую помощь, если у него выявят патологии. Сейчас Габышева ждут «экспертные мероприятия», а также «уточнение истории жизни и болезни».
Справка:
Якутский шаман Александр Габышев с марта взял путь из Якутии в столицу, чтобы «изгнать дьявола». Он катил за собой тележку с необходимыми вещами. В том числе с юртой, которую он ставил у дорог для ночлега. Дойти до Москвы «шаман-оппозиционер» рассчитывал в конце 2020-го – начале 2021 года.
В конце августа ему пытались помешать его коллеги из байкальской общины «Тэнгэри»: они задержали «воина» на границе с Улан-Удэ и заявили, что тот нарушил заветы и не сможет применить силу.
19 сентября Габышев был задержан на границе с Иркутской областью. Сторонники шамана сообщают, что силовики якобы провели целую спецоперацию: двигались молча, были будто бы вооружены, перекрыли трассу, а свои действия не объяснили. Их было больше десятка.
Шаманы не первый раз пытаются влиять на федеральную политику. В 2015 году шаман Коля из Нарьян-Мара провёл обряд в стенах Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. Визит собеседника духов вызвал переполох среди парламентариев. Была создана специальная комиссия. Впрочем, сам ненецкий гость, который тогда побывал и в Смольном, заявлял, что среди депутатов меньше мёртвых душ, чем среди чиновников. «В ЗакСе были три души, в Смольном – шесть», – говорил шаман Коля про прежний Смольный и прежний ЗакС. Обнаруженное зло он потом похоронил в Арктике. Единственным известным последствием его визита стала смена политической окраски у его противника, экс-депутата от КПРФ Константина Смирнова. Через три года тот стал членом «Единой России».