Двух сотрудников спецсвязи застрелили на вокзале Брянска. Похищены около 10 млн рублей

Двое сотрудников специальной связи погибли от огнестрельных ранений на рабочем месте на вокзале Брянска. Как сообщили в Следственном комитете по региону, инцидент произошел в ночь на 20 сентября.

Нападавшие попытались замести следы и после атаки подожгли служебное помещение, уточнили в СК. «Целью нападения явились доставляемые спецвязью наличные денежные средства», – пишут следователи. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что было похищено около 10 млн рублей. По предварительной информации, погибшие дежурили в закрытом помещении, по регламенту они связывались с сотрудниками вокзала каждые три часа. Когда не поступил очередной звонок, дежурный отправился проверять помещение и нашел погибших.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).