Снег и дождь. Петербуржцев ждёт мокрая суббота и ветреное воскресенье

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Погода в Петербурге не будет располагать к прогулкам в выходные. Тем, кто отважится совершить променад, нужно будет не забыть зонтик и вооружиться шапкой.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, в Северной столице в субботу, 21 сентября, ожидаются осадки, ночью к дождю добавится мокрый снег. Воздух прогреется до +9 градусов днём, в тёмное время суток похолодает до нуля.

В воскресенье, 22 сентября, в город придёт ветер, с утра прогнозируются сильные порывы. Синоптики обещают кратковременный дождь. Днём столбик термометра покажет +9 градусов, ночью опустится до +3.

Реклама



Ранее дорожники предупреждали о первом «дне жестянщика» 20 сентября. В конце рабочей недели на дорогах Ленобласти возможна гололедица.