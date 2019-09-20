В Петербурге десятимесячный ребёнок попал в больницу, наглотавшись уксуса

Мальчика с химическими ожогами внутренних органов спасают в Детской больнице имени Филатова в Петербурге. Ещё не отметивший первый день рождения житель Московского района дотянулся до раствора уксусной кислоты.

Как стало известно «Фонтанке», десятимесячный пациент поступил в медучреждение на Бухарестской улице около восьми вечера 19 сентября. Состояние мальчика, у которого диагностировали ожог пищевода, слизистой глотки и воспаление в ротовой полости, оказалось тяжёлым.

Врачи забрали его из квартиры в многоэтажке на Киевской улице, где ребёнок проживает вместе с отцом и матерью. По словам родителей, оставшись без внимания, сын хлебнул уксус, через полтора часа ему вызвали скорую.