С петицией против «московского дела» выступили IT-шники. Программисты напомнили о задержанных коллегах

Российские специалисты IT-индустрии опубликовали в Интернете петицию в защиту фигурантов «московского дела», среди которых выпускник МФТИ Айдар Губайдулин. Ранее с открытыми письмами выступили учителя, священники, врачи, студенты и другие.

«Мы, IT-специалисты, видим запрос на то, чтобы все профессиональные сообщества высказали свою позицию по этому делу, и тоже не можем промолчать. Одним из фигурантов «московского дела» стал наш коллега – Айдар Губайдулин. Айдар закончил МФТИ и работает в компании «Сбербанк-Технологии». В это же время осудили другого нашего коллегу, программиста Константина Котова: он получил 4 года колонии за участие в четырёх акциях, ведь, по мнению обвинения, он преследовал "цель создания реальной угрозы конституционно охраняемым правам и свободам человека и гражданина"», – сообщается 20 сентября в опубликованном в Сети открытом письме.

Подписанты требуют остановить политическое преследование участников мирных акций протеста, а также освободить фигурантов «московского дела».

Созданную несколько дней назад петицию учителей подписали уже 2800 человек, из которых более 200 из Петербурга. Под открытым письмом священнослужителей подписи поставили более 140 человек. Обращение врачей собрало 1070 подписей медицинских работников, а число подписантов письма студентов выросло менее чем за сутки до нескольких сотен.