«У кого-то "икона" – звезда Давида, а у нас – яблоко»: как в Петербурге видеоблогер в гордом одиночестве стоял в очереди за новым iPhone

Новые iPhone 11, несмотря на цену от 59–99 тысяч рублей, раскупают, но только в Интернете. В 8 утра 20 сентября в «Галерее» по случаю новинки «яблока» никакого ажиотажа – онлайн-продажи окончательно похоронили в Петербурге дух соревнования и очереди за дорогой игрушкой.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Еще год назад в очереди за появившимся тогда Apple iPhone XS в Петербурге стояли 30 человек, люди приходили семьями. Тот, кто нарисовался к 7 утра, был минимум двадцать четвертым. Фирменные салоны у площади Восстания выдавали браслеты с номером очереди, организовывали горячие напитки и бодрящую музыку. Год спустя, утром 20 сентября 2019 года, в Северной столице продавцов новинки оказалось больше, чем покупателей.

Корреспондент «Фонтанки» подошел ко входу в «Галерею» с Лиговского проспекта в 7:15. У входа стояли ровно четыре человека. Три молодых парня и коллега-журналист. Первый представился видеоблогером и заявил, что готов внести 110 тысяч за новинку разом. Он утверждал, что занял очередь в 10 утра накануне. «У кого-то "икона" – звезда Давида, у кого-то крест, а у нас икона – это яблоко», – констатировал он.

Впрочем, до вчерашнего вечера он был в «очереди» в гордом одиночестве. По его словам, «каста первых покупателей Apple» в Петербурге давно друг друга знает, для них это как хобби, и даже есть определенная точка сбора в такие дни – кафе рядом с re:Store, все «первые» встречаются там. Правда, второго коллегу ему пришлось ждать до 9 вечера вчерашнего дня.

К 8 утра подошли две девушки, еще двое мужчин, и постепенно «очередь» достигла восьми человек. Фанфары и музыкальное сопровождение для них устраивать не стали, но двери распахнули с обратным отсчетом и под аплодисменты консультантов и охраны, которую привлекли для усиления эффекта торжественности. Отоварили всех быстро. Уже в 8:10 кассы опустели, а люди стали неторопливо подходить за предзаказами, которые оставляли с 18 сентября.

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«Я сделал заказ в первые часы после начала предзаказа. Купил темно-зеленый iPhone 11 Pro Max. Работаю в IT, зарплату не назову, но она позволяет обойтись без кредитов. Спокойно пришел и забрал, я думаю, что очередей больше не будет, но я бы в них и стоять не стал», – рассказал «Фонтанке» покупатель Антон.

А вот «очередники» выглядели расстроенными, несмотря на заветные коробки в руках. Как признался зачинатель очереди, на самом деле не стоит вопрос стать именно первыми обладателями айфона в городе, кайф именно в элементе соревнования, которое вышло неожиданно тухлым. Его погубили предзаказы.

Как рассказали «Фонтанке» в re:Store, львиную долю товара в этом году отложили для покупателей, которые оплатили телефоны заранее.

В пресс-службе МТС добавили, что в их розничной сети предзаказы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысили ожидания. К 11:00 утра 18 сентября было оставлено больше заявок на покупку новых смартфонов, чем на XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. А объемы предзаказа этого года в Петербурге вдвое превышают спрос прошлого года за аналогичный период времени.

«iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали трехкратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. Максимальное число заказов было на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти, в цветах темно-зеленый и серый космос. Также высок спрос на iPhone 11 по сравнению с iPhone Xr», – сообщили в re:Store.

«Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, – пояснили в МТС. – Мы также видим, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple – больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7».

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В re:Store рассказали, что покупатели – люди с доходом средним и выше среднего. А процент покупок в рассрочку в сети минимальный.

«Стоит учитывать, что в этом году вся линейка стартовала одновременно, а в 2018-м модели iPhone ХS и iPhone XR запускались в разное время», – пояснили в пресс-службе «М.Видео».

В будущем поклонникам очередей, как и желающим на них заработать, вероятно, останется ехать только в Москву. В столице первый претендент на покупку нового iPhone в re:Store на Тверской улице заявил корреспонденту РИА Новости, что стоит в очереди с 17 сентября. Честно признался: не для себя – для желающего приобрести гаджет. Услуга стоит 30 тысяч рублей.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»