В квартире в Гатчине нашли тела взрослого и двух детей. Проверяют версию отравления газом

Тела двух детей и взрослого найдены в Гатчинском районе Ленобласти утром 20 сентября. Причины смерти пока не установлены, но дом находится неподалеку от дома, где три дня назад семья отравилась бытовым газом.

Как сообщает 47news, погибших нашли в квартире дома в Солнечном переулке Гатчины. Известно, что детям было семь и двенадцать лет. Возраст и личность взрослого не уточняются. На место прибыл Следственный комитет Ленобласти, а также специалисты газовой службы. Проверяется газовое оборудование, но, по предварительной информации, замеры пока не показывают превышения концентрации.

Вечером 17 сентября в Гатчине в результате утечки газа погибла 32-летняя жительница дома по улице Крупской. Ее дети, 15-летняя дочь и 4-летний сын, а также их 11-летняя гостья выжили, но были госпитализированы. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В числе версий назывался водонагреватель, в конструкцию которого вносились изменения.

Отмечается, что расстояние между двумя домами, где случились ЧП, не превышает полукилометра.

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