В Петербурге за расправу над девушкой задержали таксиста. После поиска почти в четверть века его отпустили

Правоохранительные органы Петербурга нашли предполагаемого преступника, который может быть причастен к смерти женщины у железнодорожной станции Озерки. По версии следствия, 23 года назад её кулаками забил таксист.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, по подозрению в преступлении задержан 49-летний житель проспекта Просвещения. Следствие полагает, что 26 июня 1996 года неподалёку от станции Озерки он расправился со своей на тот момент 22-летней знакомой. Девушка получила не менее десяти ударов кулаками, избиения она не пережила. Предполагается, что агрессия стала следствием ссоры, нападавший был пьян. Случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время задержанный работает водителем в компании «Такси Спринт». С Уголовным кодексом он хорошо знаком. Как показала проверка, в его прошлом – букет судимостей за самоуправство, разбой, хулиганство и кражи. В Следственном комитете уточнили, что мужчина привлекался, в том числе, за убийство. Обвинение ещё не предъявлено, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.