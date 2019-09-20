«Не осталось ни одного целого компьютера». Прапорщик продавал технику академии ФСБ на сайтах бесплатных объявлений

Военный суд Московского гарнизона признал виновным в краже старшего техника Академии ФСБ, который по частям продавал компьютеры ведомства, чтобы получить деньги на игры в букмекерской конторе и на собственные нужды. За несколько лет «лудоман» ни оставил ни одного целого компьютера в двух учебных корпусах.

«По словам прапорщика [Айрата Хайруллина], получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти «примерно за 25–30 тыс. руб.». При этом техник сообщил, что на первом этапе расхищения он еще рассчитывал купить и вернуть украденное, когда появятся деньги», – сообщает 20 сентября издание «Коммерсантъ».

Деньги, как утверждает издание, у него должны были появиться после игр на спортивном тотализаторе, однако именно на этом этапе план техника дал сбой. Сделав несколько ставок, Хайруллин, по его словам, «так ничего и не выиграл». Он решил, что разбирать и продавать компьютеры значительно выгоднее. С августа 2017 года, как установил суд, прапорщик почти каждую неделю извлекал и продавал комплектующие. Для сбыта он выбрал интернет-площадки, где, по словам покупателей, продавец представлялся Артуром. С клиентами, которые не задавали лишних вопросов о происхождении товаров, Хайруллин встречался у метро.

К марту следующего года число разобранных компьютеров выросло до нескольких сотен, а прапорщик вдруг одумался. С помощью банковского кредита он купил 25 процессоров и вставил их в системные блоки. Однако полностью отказаться от своего «бизнеса» он не смог. «В служебных помещениях двух новых корпусов не осталось ни одного целого компьютера», – так ситуацию описал сам обвиняемый и пояснил, что деньги тратил на нужды семьи

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В итоге, продолжает издание, Хайруллин решил прийти с повинной к своему начальнику, когда была реализована последняя партия. Следствие установило, что схема прапорщика работала из-за того, что новые корпуса Академии ФСБ долго оставались незадействованными учебным заведением. При этом в зданиях был установлен пропускной режим, а отвечать за сохранность имущества должен был именно Хайруллин. Аудитории были готовы принять студентов осенью 2018-го, однако этого не произошло. Из классов пропало 430 процессоров, стоимость которых оценена в 14–15 тысяч рублей, а также 505 модулей оперативной памяти, цена которых около 1,5–2,5 тысяч рублей. Общий ущерб составил почти 7,3 миллиона рублей.

Военный суд признал прапорщика виновным в краже в особо крупном размере по части 4 статьи 158 УК РФ. Хайруллину дали четыре года колонии-поселения, приняв во внимание явку с повинной и положительные характеристики.