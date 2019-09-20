Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 63.85р
70.60р
13:21 20.09.2019
Расширенный поиск

Общество
20.09.2019 11:12
Печать

«Не осталось ни одного целого компьютера». Прапорщик продавал технику академии ФСБ на сайтах бесплатных объявлений

Военный суд Московского гарнизона признал виновным в краже старшего техника Академии ФСБ, который по частям продавал компьютеры ведомства, чтобы получить деньги на игры в букмекерской конторе и на собственные нужды. За несколько лет «лудоман» ни оставил ни одного целого компьютера в двух учебных корпусах.  

«По словам прапорщика [Айрата Хайруллина], получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти «примерно за 25–30 тыс. руб.». При этом техник сообщил, что на первом этапе расхищения он еще рассчитывал купить и вернуть украденное, когда появятся деньги», – сообщает 20 сентября издание «Коммерсантъ».

Деньги, как утверждает издание, у него должны были появиться после игр на спортивном тотализаторе, однако именно на этом этапе план техника дал сбой. Сделав несколько ставок, Хайруллин, по его словам, «так ничего и не выиграл». Он решил, что разбирать и продавать компьютеры значительно выгоднее. С августа 2017 года, как установил суд, прапорщик почти каждую неделю извлекал и продавал комплектующие. Для сбыта он выбрал интернет-площадки, где, по словам покупателей, продавец представлялся Артуром. С клиентами, которые не задавали лишних вопросов о происхождении товаров, Хайруллин встречался у метро.

К марту следующего года число разобранных компьютеров выросло до нескольких сотен, а прапорщик вдруг одумался. С помощью банковского кредита он купил 25 процессоров и вставил их в системные блоки. Однако полностью отказаться от своего «бизнеса» он не смог. «В служебных помещениях двух новых корпусов не осталось ни одного целого компьютера», – так ситуацию описал сам обвиняемый и пояснил, что деньги тратил на нужды семьи

Реклама

В итоге, продолжает издание, Хайруллин решил прийти с повинной к своему начальнику, когда была реализована последняя партия. Следствие установило, что схема прапорщика работала из-за того, что новые корпуса Академии ФСБ долго оставались незадействованными учебным заведением. При этом в зданиях был установлен пропускной режим, а отвечать за сохранность имущества должен был именно Хайруллин. Аудитории были готовы принять студентов осенью 2018-го, однако этого не произошло. Из классов пропало 430 процессоров, стоимость которых оценена в 14–15 тысяч рублей, а также 505 модулей оперативной памяти, цена которых около 1,5–2,5 тысяч рублей. Общий ущерб составил почти 7,3 миллиона рублей.

Военный суд признал прапорщика виновным в краже в особо крупном размере по части 4 статьи 158 УК РФ. Хайруллину дали четыре года колонии-поселения, приняв во внимание явку с повинной и положительные характеристики.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      20.09.2019 12:14

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи паркинга в ЖК «Панорама парк»

      Компания вывела в продажу машино-места в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка», который строится в престижной части Выборгского района. Стоимость — от 700 тысяч рублей.
      «Лидер Групп»
      20.09.2019 10:42

      Плановое удорожание квартир в ЖК «Три кита 3»

      1 октября стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3» компании «Лидер Групп». Успейте купить по старой цене!
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.09.2019 10:21

      Банк «Санкт-Петербург» присоединился к реализации проекта «Единая карта школьника»

      С сентября 2019 года в Банке «Санкт-Петербург», стал доступен сервис по пополнению «Единой карты школьника» в учебных заведениях Калининского, Красногвардейского и Выборгского районов.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.
      pixabay.com
      19.09.2019 14:54

      30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»
      РСТИ (Росстройинвест)
      19.09.2019 12:06

      РСТИ (ГК Росстройинвест) получила проектное финансирование для ЖК Terra в Банке ВТБ

      Холдинг РСТИ и Банк ВТБ заключили договор на проектное финансирование строительства всех очередей ЖК «Terra» у Пионерского сада с кредитным лимитом 5,6 млрд. рублей сроком до конца 2023 года.
      Setl Group
      19.09.2019 11:02

      «Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартир бизнес-класса рассрочку на 4 года

      Клиенты компании могут приобрести любую квартиру в ЖК Svetlana Park в Выборгском районе, оформив удобную рассрочку сроком на 4 года и с платежом раз в год*.
      предоставлено компанией Becar Asset Management
      18.09.2019 16:35

      Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

      В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате - коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      18.09.2019 16:19

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.