Плановое удорожание квартир в ЖК «Три кита 3»

«Лидер Групп»

1 октября стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3» компании «Лидер Групп». Успейте купить по старой цене!

«Три кита» – это новый жилой комплекс комфорт-класса компании «Лидер Групп», расположенный в п. Мурино Ленинградской области, в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, 8-18 этажей, 10 минут пешком до метро, удобный въезд на КАД, дизайнерская отделка холлов, детский сад во дворе, фитнесс-центр с двумя бассейнами, закрытый, охраняемый и благоустроенный двор, детские и спортивные площадки, подземный паркинг, рациональные планировки, включая европланировки.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Официальный сайт

Вконтакте

Instagram

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/