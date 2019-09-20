Финны ищут деньги на восстановление эвакуированных из Выборга произведений искусства

Музеи Лахти ищут меценатов для восстановления ценной коллекции произведений искусства, среди которых есть работы Ильи Репина, Фердинанда фон Райта, Альберта Эдельфельта и Аксели Галлен-Каллела. Об этом 20 сентября сообщает Yle.

Они были эвакуированы из Выборгского художественного музея в 1939 году в Лахти, подальше от военных действий, и теперь составляют основу коллекции Художественного музея Лахти. По словам специалиста, консервация одной картины стоит тысячу евро.

Проект по восстановлению ценной коллекции "Выборг" готовится к открытию нового Музея искусств, плакатов и дизайна LAD, который расположится на территории старого пивоваренного завода. Помимо картин и печатной продукции, экспозиция будет включать в себя мебель. Первых посетителей планируют принять уже в 2021 году.

Петербуржцы же смогут увидеть редкие полотна "финского Репина" Альберта Эдельфельта в Научно-исследовательском Музее при Российской Академии художеств с 14 ноября.