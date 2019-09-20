Умерла оперная певица Ирина Богачева. Ей было 80 лет

Оперная певица Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни. Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургской консерватории, она умерла накануне, 19 сентября.

Подробностями в учебном заведении пока не располагают: связаться с супругом, режиссером Станиславом Гаудасинским, не удается. Дочь пары, пианистка Елена Гаудасинская также на звонок «Фонтанки» не ответила.

Богачева была народной артисткой РФ, лауреатом орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, почетным гражданином Санкт-Петербурга. Оперная певица, меццо-сопрано, она всю жизнь была солисткой Мариинского театра: окончив Консерваторию по классу сольного пения и завоевав II премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Москве в 1962 году, сразу была принята в труппу, где до последнего выходила в партиях Графини в «Пиковой даме», Бабуленьки в «Игроке» и Ахросимовой в «Войне и мире».

В петербургской консерватории преподавала с 1980 года, заведуя кафедрой оперного пения. Среди ее самых знаменитых выпускниц — солистки Мариинского театра Ольга Бородина, Ольга Савова, Елена Витман, Наталья Евстафьева, а также звезда мировой оперы Олеся Петрова, выступающая на лучших площадках мира со звездами.