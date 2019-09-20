Банк «Санкт-Петербург» присоединился к реализации проекта «Единая карта школьника»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

С сентября 2019 года в Банке «Санкт-Петербург», стал доступен сервис по пополнению «Единой карты школьника» в учебных заведениях Калининского, Красногвардейского и Выборгского районов.

На текущий момент Банком ведется активная работа по присоединению всех районов г. Санкт-Петербург к сервису (с актуальным списком можно ознакомиться здесь).

В начале учебного года учащиеся школ, лицеев, гимназий получили «Единую карту школьника», с помощью которой осуществляются проход в учебное заведение и оплачивается питание в школьных столовых. Данные об этих операциях, поступают в единую информационную систему и доступны родителям через «Личный кабинет» на портале «Петербургское образование».

Пополнить «Единую карту школьника» теперь возможно в Банке «Санкт-Петербург» через интернет-банк, мобильное приложение, а так же платежные киоски. Для пополнения карты достаточно ввести название или ИНН комбината школьного питания и лицевой счет учащегося. Все реквизиты, необходимые для проведения операции, размещены в памятке, которую вручают родителям в учебных заведениях при выдаче «Единой карты школьника».

Подробную информацию о способах оплаты и перечне доступных комбинатов питания можно посмотреть здесь.

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