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Город
20.09.2019 10:27
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Со Смоленского кладбища увезли фотографии руководства страны и Петербурга. Собака потеряла след в ночи

Фотографии руководства страны и Петербурга на старинных надгробиях могли увидеть посетители Смоленского лютеранского кладбища вечером 19 сентября. Вместе с политиками «похоронили» провластных журналистов, бизнесмена и музыканта. Это была акция движения «Агит Россия», а узнал о ней полицейский центр «Э» в Telegram. Когда приехали на погост, снимки в траурных рамках действительно присутствовали. 

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), следственно-оперативная группа приехала на Смоленское кладбище вчера около девяти вечера. Сотрудники правоохранительных органов искали то, что увидели час назад в телеграм-канале «Агит Россия», а именно: дореволюционные кресты с фотографиями первых лиц страны и города, а также поддерживающих власть журналистов и общественных деятелей. И, действительно, размещенное в Сети было не фотошопом: с погоста увезли в служебные кабинеты цветные фотографии в черных рамках и с траурной каймой. В списке присутствовали президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, руководители обеих столиц Сергей Собянин и Александр Беглов, журналисты Владимир Соловьев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, бизнесмен Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Тимати.  

След пыталась взять служебная собака Трамонтана, но довела только до выхода с кладбища. Сейчас полицейские изучают камеры видеонаблюдения. 

По информации «Фонтанки», с момента публикации фотографий в Сети до момента появления полиции на Смоленском кладбище прошло ровно два часа. 

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Напомним, активистам «Агит России» могильная тема близка: в апреле 2019 года надгробие с фото первого лица государства появилось у Исаакиевского собора. Появились подобные памятники и в других регионах страны, за что активисты задерживались. 

 

 


© Фонтанка.Ру

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