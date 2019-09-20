«Под носом специалистов по розыску». У создателей клипов «Ленинграда» и сериала «Тайна следствия» со съёмочной площадки укатили прицеп

Прицеп с генератором пропал у съёмочной группы в Выборгском районе Петербурга. За творческим процессом киношники не заметили угонщиков на автомобиле.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 20 сентября, накануне с заявлением в полицию обратился 36-летний генеральный директор продакшн-центра «Инферно» Иван Архипов. Петербуржец рассказал об исчезновении прицепа с генератором, оставленного у второго дома по улице Староорловской. Потерю владелец оценил в 1,8 млн рублей.

В разговоре с «Фонтанкой» Архипов уточнил, что накануне съёмочная группа компании «Инферно» была задействована в работе над сериалом «Тайна следствия». Уже после окончания смены, при сборе оборудования, обнаружили пропажу. «Под носом специалистов по розыску украли генератор», — прокомментировал Архипов.

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По словам очевидцев, неизвестные подъехали на автомобиле, сломали антиугонный замок, зацепили груз и скрылись.

Продакшн-центр «Инферно» обладает солидным портфолио, в котором числятся клипы группы «Ленинград», в том числе легендарный «Экспонат». Также петербургская компания работала над созданием сериалов «Знахарь» и «Улицы разбитых фонарей», фильмами «Теснота», «Майор Гром», рекламой футбольного клуба «Зенит».