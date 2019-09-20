«Тут все пьют. Это жаль». В Петербурге вандалы обличили, расписав памятник Маяковскому

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге неизвестные испачкали зеленой краской памятник поэту Владимиру Маяковскому, который стоит в сквере на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Вандалы оставили надпись, осуждающую распитие алкогольных напитков.

Надпись «Тут все пьют. Это жаль» появилась на основании постамента памятника поэту вечером 19 сентября. Вандалы предпочли расписать сторону, обращенную к скверу, где периодически собираются любители выпивать.

В администрации Центрального района в курсе ситуации. Памятник находится на балансе Музея городской скульптуры. Бюст и основание постамента выполнены из розового гранита. Памятник работы скульпторов В. П. Литвякова и А. Б. Пленкина установили в сквере в декабре 1976 года. Взгляд Маяковского обращен к одноименной улице.