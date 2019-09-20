На Садовой ловили Cadillac на трёх колёсах. Автомобиль свернул с Думской и устроил переполох

Сотрудники ДПС с погоней задерживали люксовый кроссовер в центре Петербурга утром 20 сентября. Свернувший с Думской автомобиль потерял колесо, водитель вынужденно сдался.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец Антон, около 8.30 на улице Садовой привычное движение транспорта нарушила погоня. Черный Cadillac SRX4 преследовал наряд ДПС, оглушая окрестности звуком спецсигнала.

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Уходя от преследования, кроссовер вылетел на встречку и столкнулся со «Шкодой Фабиа», которая от удара зацепила впереди идущую «Хёндэ» . Оторваться от сотрудников ГИБДД нарушителю помешало отвалившееся колесо.

«На трёх колесах пытался скрыться, его поймали только на Сенной площади», — пишут очевидцы.

По словам очевидцев, на Садовую Cadillac прибыл с «пьяной» улицы Думской.