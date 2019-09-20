На Сахалине медведь задрал сторожа. До больницы мужчину не довезли

Медведь задрал человека в Смирныховском районе Сахалина. Мужчина умер от полученных травм по дороге в больницу.

«Это произошло на восточном побережье поселка городского типа Смирных, на берегу моря», — рассказали 20 сентября РБК в региональном управлении МВД.

По данным агентства Sakhalin.Info, мужчина работал сторожем на рыбопромысловом стане. Возраст погибшего не уточняется. На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов и лесников, чтобы выяснить все обстоятельства.

Как уточняет ТАСС, погибший был жителем села Быков Долинского района Сахалина. После нападения медведя его еще живого нашли работники «Петросах».