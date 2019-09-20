На Приморском проспекте 10-балльная пробка: легковушка напустила чёрного дыма

Пробка длиной более 6 километров выросла утром 20 сентября из-за пожара на Выборгской набережной. Она тянется по Приморскому проспекту и далее по Приморскому шоссе и улице Савушкина.

На набережной, сразу после Ушаковской развязки, в направлении центра, загорелся автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным на 9:30, пожарные заканчивают его тушение.

В 8:51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали «неожиданно плотное движение» на Приморском проспекте: загруженность магистрали в центр составила 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного.