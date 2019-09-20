СМИ: В Минобороны придумали способ призвать в армию уклонистов. Военкоматы поставят на учет по месту фактического проживания

Поправки, которые позволят военкоматам ставить на учет проживающих по месту регистрации россиян, разработало Минобороны. Предполагается, что они помогут искоренить основной способ уклонения от службы в армии.

В правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. Это положение решили дополнить формулировкой «в том числе не подтвержденным регистрацией», пишет 20 сентября Lenta.ru со ссылкой на «Известия».

Выявлять адреса «фактически проживающих» будут по местам работы или учебы, работодателей и учебные заведения обяжут сообщать о потенциальных призывниках в военкоматы. Подобная мера не только призвана бороться с уклонистами, но и облегчить поступление в военный вуз и на службу по контракту тем, у кого проблемы с регистрацией.