Петербуржцы опаздывают на работу. Красная ветка метро встала в пробках из-за сбоя светофоров

Поезда на красной ветке метро Петербурга идут с задержками утром 20 сентября. На сбой привычного графика составов «Фонтанке» пожаловались читатели.

«Стоим 15 минут на «Проспекте Ветеранов», затем поехали, но с увеличенными интервалами, с постоянными остановками в тоннеле», — написал Булат.

В социальных сетях горожане сообщают о скоплении пассажиров на «Нарвской».

«В сторону «Проспекта Ветеранов» посадки нет. В сторону «Балтийской» поезда идут с задержкой», — отмечают горожане.

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В справочной подземки «Фонтанке» подтвердили, что поезда идут по красной ветки с интервалами, причина — неисправные светофоры в тоннеле.