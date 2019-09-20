iPhone уже не тот. В Москве больше не продают место в очереди за 150 тысяч, в Петербурге ажиотажа и вовсе нет

Продажи нового iPhone стартуют 20 сентября в России. Но если раньше отечественные покупатели встречали гаджеты от Apple ажиотажем, то теперь интерес явно спал. В Москве ценник на места в очереди заметно ниже, в Петербурге, в свою очередь, и вовсе продавать некому.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», re:Store в «Галерее» уже открыл свои двери для желающих. Но продавцы явно были разочарованы: в двери никто не ломился. Увидеть новинки от Apple хотели восемь человек.

Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Москве дело обстояло побойчее. Там первый претендент на покупку нового iPhone в re:Store на Тверской улице заявил корреспонденту РИА Новости, что стоит в очереди с 17 сентября. Честно признался: не для себя — для желающего приобрести гаджет. Услуга стоит 30 тысяч рублей.

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Предзаказ на три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — стартовал в РФ с 18 сентября. В re:Store уверяли, что он в несколько раз побил рекорды прошлого года.

«Фонтанка» подробно рассказывала про новые «айфоны», породившие многочисленные мемы в Сети.

Напомним, в прошлом году первым «покупателем» гаджета в Москве стал россиянин Валерий, выкупивший девятое место в очереди на Тверской. Он планировал его выгодно перепродать ближе к началу, поэтому вложил в него деньги, отложенные на гаджет, — 150 тысяч рублей. Но нового покупателя найти не смог. В результате Валерий вошёл в магазин под объективами камер и сразу же вышел.