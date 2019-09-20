СМИ: РЖД и ЦБ хотят внедрить биометрию для идентификации пассажиров поездов

Идентифицировать пассажиров с помощью биометрических данных хотят в РЖД с помощью Центробанка. Об этом 20 сентября сообщил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, регулятор начинает сотрудничать с РЖД в части внедрения биометрии, чтобы упростить и ускорить процедуру идентификации пассажиров. «Для тех же целей мы внимательно смотрим на возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны», – добавил он.

Российские банки с июля прошлого года начали сбор биометрических данных клиентов, которые с помощью голоса и фотогарфии могут открыть счет или заказать выпуск карты на портале государственных услуг. Сервис набирает популярность. Сейчас в Единой системе зарегистрировано уже более 30 тысяч образцов, хотя еще в нчаале года их было около трех тысяч.