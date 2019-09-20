Российскому космонавту отказывают в новой должности. Подвело гражданство жены

Первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Маленченко не утвердили в должности из-за американского гражданства его жены. Сомнения возникли у службы безопасности Роскосмоса, поскольку должость подразумевает доступ к конфиденциальной информации.

В настоящий момент на сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника, но фактически он остается в должности советника, сообщает 20 сентября РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

На уроженке России с гражданством США Екатерине Дмитриевой Юрий Маленченко женился в 2003 году. При этом жених находился на борту Международной космической станции, а невеста – в Центре управления полетами в Хьюстоне. Это была первая в истории свадьба в космосе.

Информацию о трудностях с утверждением в должности космонавта Маленченко РИА Новости подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится – не утвержден», – сказал он.

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Маленченко родился 22 декабря 1961 года. Является военным летчиком 3-го класса, на его счету – более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году.

На счету Маленченко шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 22 минуты. Он находится на втором месте в рейтинге среди космонавтов и астронавтов по суммарной продолжительности полетов.