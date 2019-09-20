Роструд назвал регионы России с самыми большими зарплатами

Шесть регионов страны с самыми высокими зарплатами определил Роструд. Об этом 20 сентября сообщает «Интерфакс».

Как сообщает агентство, больше всего зарабатывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

В столице специалисты Роструда насчитали более восьми тысяч вакансий с заработной платой более 80 тысяч рублей. В Красноярском крае столько же готовы платить семь тысяч работодателей. Также на эти деньги ищут около 2,5 тысячи специалистов в Якутии и 1,5 тысячи — в Петербурге, в ХМАО, ЯНАО.

При этом высокооплачиваемые профессии в различных регионах не совпадают, кроме производства. Если в столицах за большие деньги готовы нанимать специалистов в сферах информационных технологий, строительства, транспорта и продаж, то, например, в Якутии ищут работников в добывающей промышленности, а в ЯНАО готовы больше платить врачам.