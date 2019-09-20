В Турции детей из России облили горящим маслом во время шоу в отеле

Туристов облили горящим маслом во время шоу в турецком отеле в курортном поселке Кестель. Среди пострадавших двое детей, которые получили сильные ожоги, пишет 20 сентября E1.RU со ссылкой на отца пострадавших детей.

По его словам, инцидент произошел в гостинице Club Paradiso. Дата ЧП не уточняется, мужчина рассказал, что во время выступления на финальном ужине повар допустил ошибку и горящее масло полилось на постояльцев.

«Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе два моих сына: им три с половиной года и десять лет», — сообщил отец пострадавших детей. По его словам, у одного из них есть ожоги 16% тела (обгорели руки и голова), у второго ребенка — поражение 27% тканей.

По данным издания, дети сейчас находятся в турецкой больнице. Их готовятся отправить на родину, как только это будет возможно по состоянию здоровья. Их лечение в Турции, а также дальнейшие услуги врачей в России оплачиваются за счет средств отеля, который взял вину за случившееся на себя, и страховой компании.

Данных о других пострадавших пока нет.