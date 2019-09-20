«Сын за отца в ответе». Российские банки могут начать оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, учитывая кредитные истории их родственников. Методику разработало Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.

Сервис сейчас тестируют более десяти розничных банков, рассказал 20 сентября РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит».

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а БКИ смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке.

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк. Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан, сообщили в «Эквифаксе». Вероятность того, что в базе бюро обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

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Влияние на кредитный рейтинг, согласно методике «Эквифакса», зависит от того, допускал ли кто-то из родственников клиента просрочку и в каком объеме.

Другие крупные бюро — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников.