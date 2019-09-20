В России могут отменить несколько профессиональных праздников из-за «регуляторной гильотины»

Несколько профессиональных праздников, появившихся еще во времена СССР, могут уйти в историю. Правительство России думает отменить День железнодорожника, День радио и День воздушного флота в рамках «регуляторной гильотины», сообщает 20 сентября газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в правительстве сохранить праздники не обещают, но перечень будет дорабатываться. Проект постановления правительства с о списком отменяемых документов должен быть готов к 15 ноября, а профильные ведомства должны внести предложения до 10 октября. Постановление правительства должно вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

В РЖД газете прокомментировали, что День железнодорожника один из старейших профессиональных праздников, и компания заинтересована в его сохранении.

Минтранс отказался комментировать список до его конечного формирования, Росавиация на запрос газеты не ответила. Минкомсвязь сообщила, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендованных к отмене.