Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России. Дороже всего оценили лосей и косуль

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз.

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии, которую 20 сентября приводит РБК. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года (всего лишь 0,6 млрд руб.).

Дороже всего оцениваются лоси — 88 млрд руб. Далее идут: косули — 46,7 млрд руб.; дикие северные олени — 28,7 млрд руб.; кабарга — 27,1 млрд руб.; благородные олени — 21,2 млрд руб.; бурые медведи — 16 млрд руб.

Дешевле всего оценены: лани — 57 млн руб.; гибриды зубра с бизоном — 51 млн руб.; муфлоны — 25 млн руб.

Неясно, с чем связан такой значительный пересмотр стоимости охотничьих животных, но, возможно, Минприроды исправило неточность предыдущей оценки. Животные оцениваются по сравнительному методу — в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, проще говоря, стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. Эти таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, например, 40 тыс. руб. за рысь, 80 тыс. руб. за лося, 100 тыс. руб. за снежного барана и т.д. Теперь стоимость одного зверя (стоимость всех животных одного вида, поделенная на поголовье по данным Минприроды) примерно соответствует официальным таксам.