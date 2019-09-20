Суд не нашёл повода держать в изоляторе президента банка «Прайм Финанс» Табунова. Заточение пройдёт в домашней обстановке

Приморский районный суд Петербурга не удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест банкира Михаила Табунова. Следствие ищет тех, с кем он договорился.

Председатель правления банка «Прайм финанс», сообщает 19 сентября объединенная пресс-служба судов города, ограничен собственными жилыми метрами как минимум до 5 ноября. Его подозревают в присвоении и фальсификации финансовых документов. По версии следствия, сейф дополнительного отделения банка на улице Академика Лебедева он методично опустошал в период с осени 2015 по весну 2019 года. Брал, как сообщалось, валюту и рубли, суммами от одного до 25 млн. Внезапная проверка, которая и привела к возбуждению уголовного дела, прошла 29 мая, четыре месяца назад. Ревизоры не увидели в сейфе 106 млн рублей, миллион в долларах США и 1,3 млн евро. Следствие считает, что Табунов действовал в составе группы и по сговору. Других фигурантов в деле пока нет.