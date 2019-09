США выдворили двух кубинских дипломатов

США попросили двух сотрудников постпредства Кубы при ООН покинуть страну из-за «действий, угрожающих национальной безопасности США». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 сентября 2019 г.