Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике", приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Статья размещена на сайте МИД РФ.

"Сегодня очевидно, что попытки утвердить однополярную модель провалились. Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер, – сказал он. – Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе".

Лавров также добавил, что в настоящее время большая часть мирового сообщества отвергает подходы, при которых одни страны наделены правом диктовать свою волю другим, и это не устраивает тех, кто "веками привык задавать шаблоны мирового развития". По словам министра, реакция западных стран на происходящее в мире показывает их истинные мировоззренческие установки. "Риторика на темы "либерализма", "демократии" и "прав человека" сопровождается продвижением подходов, основанных на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в собственной исключительности", – указал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что большинство стран сейчас не хотят зависеть от чужих геополитических интересов, а стремятся к ведению национально-ориентированной внутренней и внешней политики. "В общих интересах сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих исторических этапах, например, в XIX и первой половине XX века, а носила справедливый, демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного и безопасного будущего", – заключил глава внешнеполитического ведомства России.