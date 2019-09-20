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Общество
20.09.2019 00:14
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Глава МИД РФ: США уже начали работу по размещению оружия в космосе

США уже начали работу по размещению оружия в космосе и отвергают попытки заключить соответсвующий мораторий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте МИД РФ.

"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", – подчеркнул Лавров.

По словам главы российского дипведомства, сейчас в США видны признаки начала медийной компании, которая должна служить прологом к окончательному отказу страны от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Вашингтон так и не ратифицировал.

Американскую политику в области стратегической стабильности Лавров назвал проявлением ревизионизма.

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"Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями", – считает министр.

К ревизионистским действиям Лавров отнес и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД), который имел "ключевое значение для ядерного распространения".

"В этом же ряду демонстративный отказ Вашингтона от выполнения единогласных решений СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию", – резюмировал он.

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