St. Petersburg Open 2019 лишился девятой ракетки мира

На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 в среду, 19 сентября, завершился четвертый игровой день. Главным итогом стал проигрыш во втором круге девятой ракетки мира Карена Хачанова (Россия) 64-му номеру мирового рейтинга Жоао Соузе (Португалия) 6:7, 6:4.

— Тяжело сказать, почему проиграл, – прокомментировал Хачанов свой вылет из турнира. – На самом деле, шансы были. То есть, если говорить вкратце, то, наверное, были какие-то мячи, которые… В общем, сейчас не хватает какой-то уверенности, просто чтобы этот матч повернулся в мою сторону и тогда бы, может, все сложилось бы иначе. Такие матчи, к сожалению, были и будут, так что надо стараться как-то себя перебороть, чтобы выигрывать и такие матчи. И тогда в дальнейшем будет все гораздо лучше.

Четвертая ракетка турнира Даниил Медведев (Россия, №118) победил Евгения Донского (Россия, №118) 7:5, 6:3. Теперь финалист US Open-2019 сыграет за выход в полуфинал с Андреем Рублевым (Россия, №38), победившим Ричардаса Беранкиса (Литва, №63).

Другие матчи 19 сентября:

Реклама



Борна Чорич (Хорватия, №15) – Мартон Фучович (Венгрия, №65) 6:7, 7:5, 3:0;

Маттео Берреттини (Италия, №13) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, №76) 6:1, 6:2;

Каспер Рууд (Дания, №60) – Сальваторе Карузо (Италия, №120) 6:3, 6:4.

Расписание на 20 сентября:

Каспер Рууд (Дания, №60) – Борна Чорич (Хорватия, №15);

Михаил Кукушкин (Казахстан, №57) – Жоао Соузе (Португалия, №64);

Маттео Берреттини (Италия, №13) – Егор Герасимов (Белоруссия, №129);

Реклама





Даниил Медведев (Россия, №4) – Андрей Рублев (Россия, №38).

Теннисный турнир St. Petersburg Open проходит с 1995 года. Призовой фонд турнира — 1,18 млн долларов.