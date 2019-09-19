СКА обыграл «Динамо». 21-летний вратарь армейцев Мельничук второй матч подряд отыграл на «ноль»

Победой завершился для хоккейного клуба СКА выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» в четверг, 19 сентября. Петербуржцы выиграли со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Голы забили Давид Рундблад на 22 минуте встречи и Максим Карпов на 37 минуте.

Второй матч на ноль сыграл вратарь Алексей Мельничук. В игре против «Динамо» он отбил 21 бросок.

После восьми матчей у СКА 12 очков и второе место в Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 13 очками.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 22 сентября против подмосковного «Витязя», занимающего в Западной конференции третье место.