На Балканах запрещают ввоз старых машин. Теперь они могут добраться до России

Босния и Герцеговина запретила ввоз в страну автомобилей с экологическим стандартом Евро-4, то есть большую часть секонд-хенда старше 10 лет. Под запрет попали и новые автомобили стандарта Евро-5. Таким образом еще одна страна отказывается от загрязняющего воздух автотранспорта.

При этом почти 80 процентов зарегистрированных в стране машин как раз старше 10 лет – это самый старый автопарк в Европе, пишет Balkan Green Energy News. По данным властей Боснии и Герцеговины, по состоянию на 2017 год примерно 85 тысяч эксплуатируемых транспортных средств не соответствовали экологическим стандартам.

Запрет вступил в силу в середине лета, после того, как в 2018 году экологи назвали Боснию и Герцеговину вместе с Северной Македонией самыми загрязненными странами Европы. К сентябрю импорт автомобилей упал примерно на 20% — с 21 764 единиц в июне-августе прошлого лета до 17 239 этим летом.

Аналогичные запреты, вводимые в разных точках Европы, как правило, довольно быстро приводят к заметному улучшению экологической обстановки и одновременно дальнейшей «миграции» подержанных автомобилей дальше на Восток, в том числе и в Россию.