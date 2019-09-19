Кадыров утверждает, что пожар в Грозном потушен. Догорает торговый центр близкого к главе республики банкира

Пожар в торговом центре в сердце чеченской столицы удалось потушить, несмотря на стремительное распространение пламени, утверждает глава республики Рамзан Кадыров вечером 19 сентября.

Об этом чеченский лидер написал в Telegram в десять часов вечера, хотя примерно за полчаса до этого сообщалось, что огонь занял площадь в 700 квадратных метров. Кадыров ещё раз уточнил, что погибших и пострадавших в пожаре нет. К половине одиннадцатого он добавил, что пожар ликвидирован, то есть потушить полыхающее здание из стекла и пластмассы удалось примерно за час – на зависть, например, петербургским спасателям, которые после крупного пожара не уезжают с места ещё многие часы, проливая конструкции.

Торговый центр «Гранд Парк» стоит на проспекте Ахмата Кадырова, он был торжественно открыт в 2013 году в присутствии главы республики.

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ТЦ, по данным «Спарк», принадлежит Московскому Индустриальному банку, который в настоящее время проходит процедуру санации и управляется Центробанком. Основатель Минбанка Абубакар Арсамаков считается близким к Кадырову человеком, в 2010 году банкир получил из рук чеченского лидера высшую республиканскую награду.

Проблемы у Арсамакова с недвижимостью не только в Грозном, но и в Петербурге. Как ранее писала «Фонтанка», здесь его лишают дворца, но не стихийно, как пожар, а исключительно экономически.