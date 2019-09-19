Председатель правительства РФ назначил нового заместителя главы Роскомнадзора
Новым заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Александр Чечин, указано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства 19 сентября.
«Назначить Чечина Александра Львовича заместителем руководителя Федеральнои? службы по надзору в сфере связи, информационных технологии? и массовых коммуникации?», — говорится в распоряжении.
Как отмечается на сайте Роскомнадзора, ранее Александр Чечин занимал должность врио начальника управления по надзору в сфере информационных технологий регулятора.